المنتخب الاسباني يصل «تورينو» استعدادًا لمواجهة نظيره الإيطالي

وصل المنتخب الإسباني بعد رحلة لمدة ساعتين إلى «تورينو» لملاقاة نظيره الإيطالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتتطلع إسبانيا للثأر غدًا الخميس، من إيطاليا التي أطاحت بها في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا، عندما تواجهها ضمن الجولة الثانية بالتصفيات الأوروبية بعد بدايتها الساحقة أمام ليشتنشتاين.

وبحسب «وكالة الأنباء الإسبانية» فقد ضم فريق المدرب جولين لوبيتيجي نجم برشلونة أندريس إنييستا، كما تم استدعاء أنييجو مارتينز بدلًا من خابي مارتينيز، وأندير هيريرا، بدلًا من تياجو ألكانتارا لإصابتهما بآلام عضلية.

وسيجري «لاروخا» تدريبًا مساء اليوم عشية المواجهة التي يتطلع كلا المنتخبين للفوز بها لحسم صدارة المجموعة.