المرصد السوري : إلقاء 54 برميلًا متفجرًا على غرب دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان فى بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن 54 برميلًا متفجرًا ألقته مروحيات الجيش السوري على غرب العاصمة دمشق.

وأوضح المرصد أن عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحى على مناطق فى بلدة الديرخبية والمقيليبة ومحيطهما بالغوطة الغربية ارتفع إلى 54، بينما استهدف الطيران الحربي بثلاث غارات مناطق فى مدينة دوما، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو 5 آخرين بجراح.

كما استهدفت قوات النظام السورى بأربعة صواريخ موجهة مناطق فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، مما أسفر عن احتراق سيارة على الأقل.

على جانب آخر، قصفت قوات النظام مناطق فى درعا البلد بمدينة درعا، ومناطق أخرى فى طريق غرز شرق درعا.

وقتل شخص نتيجة انفجار لغم بمنطقة فى أطراف بلدة الطيحة بريف درعا، فيما ارتفع إلى ستة، بينهم 3 أطفال، عدد قتلى استهداف الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام مناطق فى بلدة الشجرة بريف درعا الغربي.

أ ش أ