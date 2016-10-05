ننشر تفاصيل برنامج «الجملة ناقصة» لـ إنجي أنور على ميجا FM

كتبت- إنجي لطفي

تعاقدت الإعلامية إنجي أنور، رسميًا مع راديو ميجا FM، على تقديم برنامج ” الجملة ناقصة”، ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقاته يوم الأحد المقبل، والذي يحل فيه الفنان مدحت صالح ضيفًا على الهواء مباشرة.

فيما علمت ONA، من مصادرها أن الفنان مدحت صالح قام بغناء تتر البرنامج، بينما كتب كلمات التتر الشاعر الكبير وائل هلال ، كما أن البرنامج سيحمل مفاجآت عديدة.

وتدور فكرة البرنامج، حول طرح القضايا الاجتماعية كافة حيث يسعى البرنامج إلى الحفاظ وإحياء القيم في ظل المتغيرات التي طرأت في المجتمع المصري، كما يستضيف البرنامج نجوم المجتمع في مختلف المجالات.

وتجري الإعلامية إنجي أنور، اجتماعات مكثفة مع ماهر عبد العزيز رئيس شبكة راديو النيل، ووليد رمضان الرئيس التنفيذي للشبكة، ووسام وجدي المشرف العام على راديو ميجا FM وراديو هيتس لتحديد الشكل النهائي البرنامج وفورماته.

يذاع البرنامج أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساءًا، بعد برنامج” الجملة ناقصة” على راديو ميجا FM أول تجربة إذاعية تخوضها الإعلامية انجي أنور المعروفة بعملها التلفزيوني.