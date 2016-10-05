أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة فى مقدمتها تغطية لمشاركة الرئيس السودانى عمر البشير ، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فى احتفالات نصر 6 أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية، ومتابعتهما العروض العسكرية والفنية التى نفذتها القوات المسلحة.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

السيسى والبشير يشهدان عرضا لهبوط قوات المظلات بأعلام الدول المشاركة بحرب 73

ونقل "اليوم السابع"، مراسم مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السودانى عمر البشير فى احتفالات نصر السادس من أكتوبر، بمحافظة بالإسماعيلية ومتابعة عروض قوات المظلات، وذلك بعد المشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة والخرطوم.

بالصور.. "مصر والسودان إيد واحدة".. البشير فى ضيافة السيسي على هامش اللجنة العليا بين البلدين.. الرئيس: تعاوننا فى مكافحة الإرهاب ضرورة.. ورئيس السودان: سنفعل كل آليات التكامل الاقتصادى مع القاهرة

وقدم "اليوم السابع" تغطية شاملة لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، والتى أعلان خلالها الرئيس السيسي حرصه على تعزيز التعاون مع السودان فى كافة المجالات والتنسيق الأمنى بين البلدين فى مكافحة الإرهاب، الأمر الذى رد عليه البشير بالتأكيد على تفعيل كافة سبل التكامل الاقتصادى بين القاهرة والخرطوم.

السيسى يمنح البشير "نجمة الشرف" لمشاركته فى حربى أكتوبر والاستنزاف

وتابع "اليوم السابع" كواليس منح الرئيس السيسي، نظيره السودانى عمر البشير نجمة الشرف، لمشاركته فى حربى 6 أكتوبر والاستنزاف، وذلك حضورهما عرضاً عسكرياً بالإسماعيلية فى إطار احتفالات نصر السادس من أكتوبر.

صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع الناتج المحلى المصرى لـ6.7 تريليون جنيه فى2021.. والنمو لـ6%.. التقرير يتوقع ارتفاع التضخم لـ18% فى 2017 وانخفاضه لـ7% عام 2021.. وتراجع نسبة البطالة من 12.7% إلى 6.7%

وفى مؤشرات إيجابية على تعافى الاقتصاد، أصدر صندوق النقد الدولى تقرير توقع خلاله ارتفاع الناتج المحلى المصرى لـ6.7 تريليون جنيه عام 2021، مع ارتفاع معدلات النمو لـ6% خلال العام نفسه، مع تراجع معدلات البطالة من 12.7% إلى 6.7%.

الحكومة تعلن تدبير اعتمادات مالية لتوفير السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

وتابع "اليوم السابع" إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولى أهمية قصوى لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين منها بوفرة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع.

الحكومة: ضخ من 4 لـ6 آلاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الإستهلاكية

ونقل "اليوم السابع" عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة بطرح ما بين 4 إلى 6 ألاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الإستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية.

"استرداد الأموال" تبدأ أولى خطوات التصالح مع "رشيد محمد رشيد".. اللجنة الفنية تقدر 3 مليارات و320 مليون جنيه مستحقة عليه مبدئياً.. وتنتهى من إعداد تقريرها خلال أيام تمهيداً لإخطاره بالسداد

وتابع "اليوم السابع" آخر تطورات ملف التصالح مع رجل الأعمال، وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وإعلان مصادر قضائية توصل لجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، إلى تشكيل لجنة لفحص ودراسة الطلب المقدم من رشيد للتصالح والتسوية فى القضايا المتهم فيها مقابل رد الأموال المستحقة عليه، لتحديد قيمة الضرر الواقع على الدولة والمستحقات المطلوبة منه. وكشفت المصادر، أن اللجنة فحصت الطلب والأحكام الصادر ضد رشيد محمد رشيد فى 4 قضايا، سبق اتهامه فيها وابنته "علياء"، وحددت، بشكل مبدئى، قيمة المستحقات المطلوبة منه بنحو 3 مليارات و320 مليون جنيه.

محكمة النقض تخلى سبيل محمد إبراهيم سليمان فى قضية "سوديك"

وقدم "اليوم السابع" تغطية لوقائع جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أمام محكمة النقض فى قضية سوديك، والتى انتهت إلى إخلاء سبيله بصورة مؤقتة، بعد اتهامه بالتسبب فى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من المال العام.

"مبارك" الحاضر الغائب بانتصارات أكتوبر.. غضبة "مباركية" من تجاهل اسمه فى الاحتفالات.. الرئيس الأسبق لأحد المقربين: "أنا صاحب أول ضربة جوية وهو أنا كنت بحارب فى بلد تانية".. وفريد الديب: "الراجل تعبان"

وبالتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وتحت عنوان "مبارك الحاضر الغائب بانتصارات أكتوبر"، رصد "اليوم السابع" حالة الغضب التى تنتاب أنصار الرئيس الأسبق، من تجاهل اسمه فى احتفالات ذكرى التحرير.

بالصور.. شاهد على النصر.. حمدى الكنيسى يروى لحظات العبور: كنت أذهب لتسجيل بطولات الجنود بالجبهة.. السادات قاللى برنامجك قالب إسرائيل.. ورأيت جنديا مسيحيا يلقى قنبلة بدبابة إسرائيلية مرددا "الله أكبر"

وفى ذكرى الانتصارات، أجرى "اليوم السابع" حواراً مع الإعلامى حمدى الكنيسى، الذى شارك فى حرب أكتوبر المجيدة، وذكرياته مع بطولات جنود القوات المسلحة، فضلاً عن حديثه حول تفاصيل لقاءه مع الرئيس الراحل أنور السادات، والذى أبلغه خلاله بانشغال إسرائيل بالبرنامج الذى كان يقدمه آنذاك.

براءة اللواء فاروق لاشين ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين بالقليوبية

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين خالد الشباسى وعاطف مراد، ببراءة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق إبان ثورة 25 يناير و3 من كبار مساعديه، بينما انقضت الدعوة الجنائية عن لواء آخر للوفاة، كما شملت البراءة 3 من ضباط الأمن الوطنى ومباحث القليوبية، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير فى عام 2011.

الداخلية تعلن إحباط 3 محاولات جديدة للهجرة غير الشرعية

وفى متابعة لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل إعلان وزارة الداخلية، ضبط 3 من القائمين على تسفير الأشخاص خارج البلاد بطرق غير شرعية.

قاضى المعارضات يؤيد قرار حبس 27 متورطًا فى حادث غرق مركب رشيد 15 يومًا

وفى سياق متصل، نقل اليوم السابع" قرار قاضى المعارضات بمحكمة رشيد تأييد قرار المستشار عمرو عبد الملك رئيس محكمة جنح رشيد، بحبس 27 من المتورطين فى حادث غرق مركب رشيد 15 يومًا. وكان عبد المحسن أبو عجين محامى المتهمين قد تقدم باستئناف على أمر الحبس الصادر من القاضى الجزئى، وقدم اليوم أمام محكمة رشيد الكلية الدائرة المدنية والتى نظرت أمر استئناف الحبس الاحتياطى وقضت بتأييد القرار بحبسهم 15 يومًا.

وادى دجلة يرد على إهانة جوزيه للحضرى: ما فعلته من شيم الصغار

وبعد يوم من تصريحات مانويل جوزية النارية، والتى اتهم خلالها حارس المنتخب الوطنى وفريق وادى دجلة عصام الحضرى، بالكذب والسعى وراء المال، رد النادى فى بيان رسمى على الساحر البرتغالى، قائلاً: "ما فعلته من شيم الصغار"، داعياً إياه إلى التخلى عن صناعة مانشيتات من خلال الحديث بطريقة مستفزة.

روما يبحث عن "بديل" محمد صلاح

ومع انطلاق مشوار المنتخب الوطنى، واقتراب كأس الأمم الأفريقية، بمشاركة اللاعب الدولى محمد صلاح، تابع "اليوم السابع" التقارير الإيطالية التى تحدثت عن بدء نادى روما البحث عن بديل للجناح المصرى تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى أن أليخاندرو جوميز لاعب نادى أتلانتا من أبرز المرشحين فى هذا الشأن.

حزب الوفد يوجه التحية لـ"مبارك" فى ذكرى أكتوبر.. ويؤكد:جيش مصر العظيم خير أجناد الأرض

وتابع موقع "برلمانى" حرص حزب الوفد على إدراج اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى بيان الحزب بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، متوجهة بالتحية لكل من شارك فى معركة التحرير، وفى مقدمتهم الرئيس الراحل أنور السادات، النشير أحمد إسماعيل، قائد عام القوات المسلحة ووزير الحربية آنذاك، والفريق سعد الدين الشاذلى.

البرلمان يوقف الجلسات ويرفع شعار الاحتفال.. مجلس النواب يوقف جلساته مؤقتا استعدادا لاحتفالية مرور 150 عاما على إنشائه.. وإطلاق موقع إلكترونى خاص.. و"السيسى" على رأس المشاركين.. البرلمان يستأنف جلساته منتصف أكتوبر

وتحت عنوان "البرلمان يوقف الجلسات ويرفع شعار الاحتفال"، رصد برلمانى تفاصيل تأجيل مجلس النواب لجدول أعماله لحين استئناف جلساته من جديد يوم 16 أكتوبر، وذلك للإعداد لاحتفال مرور 150 عام على تأسيس الحياة النيابية المصرية، المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ.

قانون "الهجرة" يصل محطة النهاية.. البرلمان يوافق على قانون الهجرة غير الشرعية فى مجموعه.. خالد شعبان يطالب الحكومة بتشكيل لجنة للحد من البطالة لمواجهة الظاهرة.. بدر يهاجم لجنة المكافحة:"كانت فين بسلامتها لما الناس غرقت"

ورصد "برلمانى" كواليس موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الهجرة غير الشرعية، وذلك فى تقرير مطول بعنوان "قانون الهجرة يصل محطة النهاية"، يعرض من خلاله كواليس وتفاصيل الجلسة العامة التى انعقدت أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مواد القانون.

فساتين زفاف مستوحاة من أسبوع الموضة بباريس

واستعرض موقع "فوتو7" مجموعة من الصور المختارة لفساتين الزفاف، مستوحاة من أسبوع الموضة فى باريس، والذى انطلق مؤخراً بمشاركة كبار بيوت الأزياء العالمية.

الغجر فى مصر.. يعيشون ويموتون فى الطريق

ويرصد "فوتو7" فى جولة مصورة، مشاهد من حياة الغجر، وكواليس وأسرار سكنهم أطراف المدن الريفية والصحراوية.

إعصار ماثيو يصل كوبا ونزوح الآلاف من السكان

ونقلا عن وكالات الأنباء العالمية، رصد "فوتو7" مشاهد وصور لآثار إعصار ماثيو المدمر، والذى وصل كوبا وتسبب فى نزوح آلاف السكان.

بالفيديو.. مذيع بالتلفزيون المصرى يرسل تحية خاصة لـ"مبارك" فى ذكرى انتصارات أكتوبر

ونقل "فيديو7" عن التلفيزيون المصرى، التحية التى تقدم بها مذيع القناة الأولى جورج رشاد لرؤساء مصر السابقين ممن كان لهم الفضل فى انتصارات أكتوبر المجيدة وعلى رئسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبطل الحرب والسلام محمد أنور السادات، وتحية خاصة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

بالفيديو.. تعرف على قصة حياة مشير النصر أحمد اسماعيل وزير الدفاع بحرب أكتوبر

وفى ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، نقل موقع "فيديو7" عن الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلماً وثائقياً عن المشير أحمد إسماعيل، ودوره فى معركة التحرير .

بالفيديو.. شاهد تاريخ البرلمان المصرى منذ 150 عاما

وفى ذكرى مرور 150 عام على انطلاق الحياة النيابية فى مصر، قدم "فيديو7" فيلما وثائقياً عن تاريخ البرلمان المصرى منذ نشأته وحتى الآن.

ساعدي طفلك بصناعة منظم لأدواته الدراسية

ونشر "كايرو دار" مقطع فيديو يستعرض طريقة سهله لمساعدة الأطفال على صناعة منظم لأدواته المدرسية، وتجنب الإهمال فى ترتيبها والعناية بها.

شروط الحصول على درجة الدكتوراه فى كلية تجارة عين شمس

وقدم "كايرو دار" شروط الحصول على درجة الدكتوراه من كلية التجارة بجامعة عين شمس، ومن بينها أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير فى شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها، وكذلك أن ينجح فى الدراسات التمهيدية للدكتوراه وغير ذلك من الشروط.