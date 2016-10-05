التألق على طريقة بريانكا شوبرا بنصائح من "سيدتي"

نجحت الممثلة الهنديّة المتألقة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في اختيار أجمل الإطلالات عند ظهورها في حفلات السجادة الحمراء بين نجمات هوليوود خلال الشهور الماضية؛ فمع حصولها على دور البطولة في مسلسل Quantico أصبح حضورها أساسياً في كلّ مناسبة.

تحرص بريانكا على التفرّد في كلّ إطلالة لها، فتختار التصاميم غير المتوقعة لتلفت بها إنظار الجميع على السجادة الحمراء. هنا، لا يمكن أن ننسى الإطلالة البراقة في حفل People's Choice Awards بفستان مغطّى بالترتر اللمّاع باللونين الفضي والذهبي، ولا إطلالة العروس التي ظهرت بها في حفل الأوسكار هذا العام بفستان أبيض يحمل توقيع زهير مراد.

وتلعب الألوان دوراً كبيراً في إطلالات النجمة الأنيقة، إذ تفاجئنا في كل مرّة بإطلالة ملوّنة تُضفي انتعاشاً على إطلالات السجادة الحمراء... فمن منّا لم يقع في غرام الفستان الأحمر الناعم من جايسون وو Jaison Wu ، الذي تراقصت به بريانكا في حفل EMMYs مؤخراً، أو فستان فيرساتشي Versace الساحر بلونه السماوي المنعش الذي زيّن إطلالتها في حفل Billboard لهذا العام، فكانت واحدة من أجمل الإطلالات في الحفل.

ولتتألقي على طريقة ملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا، ننصحك بأن تبتعدي ببساطة عن كلّ ما هو متوقّع من تصاميم وألوان، وألا تخشي تجربة الجديد في كلّ إطلالة.

جمعنا لك أجمل إطلالات بريانكا شوبرا في الصور أعلاه، فشاهديها، واستوحي منها ما يناسب ذوقك وإطلالتك.