أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

التألق على طريقة بريانكا شوبرا بنصائح من "سيدتي"

Google+ Print

الأربعاء 05-10-2016 16:59

نجحت الممثلة الهنديّة المتألقة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في اختيار أجمل الإطلالات عند ظهورها في حفلات السجادة الحمراء بين نجمات هوليوود خلال الشهور الماضية؛ فمع حصولها على دور البطولة في مسلسل Quantico أصبح حضورها أساسياً في كلّ مناسبة.

تحرص بريانكا على التفرّد في كلّ إطلالة لها، فتختار التصاميم غير المتوقعة لتلفت بها إنظار الجميع على السجادة الحمراء. هنا، لا يمكن أن ننسى الإطلالة البراقة في حفل People's Choice Awards بفستان مغطّى بالترتر اللمّاع باللونين الفضي والذهبي، ولا إطلالة العروس التي ظهرت بها في حفل الأوسكار هذا العام بفستان أبيض يحمل توقيع زهير مراد.

وتلعب الألوان دوراً كبيراً في إطلالات النجمة الأنيقة، إذ تفاجئنا في كل مرّة بإطلالة ملوّنة تُضفي انتعاشاً على إطلالات السجادة الحمراء... فمن منّا لم يقع في غرام الفستان الأحمر الناعم من جايسون وو Jaison Wu ، الذي تراقصت به بريانكا في حفل EMMYs مؤخراً، أو فستان فيرساتشي Versace الساحر بلونه السماوي المنعش الذي زيّن إطلالتها في حفل Billboard لهذا العام، فكانت واحدة من أجمل الإطلالات في الحفل.

ولتتألقي على طريقة ملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا، ننصحك بأن تبتعدي ببساطة عن كلّ ما هو متوقّع من تصاميم وألوان، وألا تخشي تجربة الجديد في كلّ إطلالة.

جمعنا لك أجمل إطلالات بريانكا شوبرا في الصور أعلاه، فشاهديها، واستوحي منها ما يناسب ذوقك وإطلالتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي