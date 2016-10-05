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مدرب غانا السابق : أثق في قدرتنا على التأهل لمونديال روسيا

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مدرب غانا السابق : أثق في قدرتنا على التأهل لمونديال روسيا مدرب غانا السابق : أثق في قدرتنا على التأهل لمونديال روسيا

جانب من مباراة سابقة لمصر وغانا

أبدى الألماني رالف زومديك، المدير الفنى السابق لمنتخب غانا، ثقته في قدرة وصيف أمم أفريقيا بالنسخة الماضية، على انتزاع بطاقة التأهل عن المجموعة الخامسة، إلى بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا، متجاهلًا الحديث عن المصري.

وقال رالف زومديك، فى تصريحات لموقع “غانا سوكر نت”، “المنتخب الغاني يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، مما يكفى لحسم صراع التأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 لصالحه”.

أضاف المدرب الألماني، “أعتقد أنه من الصعب على أي منتخب آخر أن يشكل خطر على حظوظ المنتخب الغانى فى التأهل للمونديال”.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس العالم، أوقعت منتخبات وغانا والكونغو وأوغندا، في المجموعة الخامسة.

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