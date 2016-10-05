تجديد حبس 6 من القيادات العمالية بالنقل العام 15 يومًا في اتهامهم بالتحريض

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 6 عمال بهيئة النقل العام 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 745 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 6 من القيادات النقابية وهم: طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبد الخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبد التواب سالم محمود، أنهم حرضوا على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي الأحد الماضي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في أحد الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة ما يتسبب في أحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين دعوا العاملين بهيئة النقل العام، على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى تنظيم إضراب عن العمل تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للضغط على الهيئة للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية.