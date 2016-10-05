ضبط 4 أشخاص سرقوا معدات زراعية وهارب من قضية هتك عرض بالوادى الجديد

نجحت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، ومباحث مركز شرطة بلاط، فى ضبط تشكيل عصابى، تخصص في سرقة المعدات الزراعية الكهربية من المزارعين فى مركز بلاط والقرى التابعة له، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 356 جنح مركز شرطة بلاط لسنة 2016م، وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وتلقى اللواء عصام بدير مدير الأمن، إخطارًا بضبط 4 أشخاص تخصصوا فى سرقة الزراعية الكهربية والحصادات، وبحوزتهم 3 حصادات زراعية كهربية وموتور خاص بمعدة زراعية، و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، واعترفوا بقيامهم بسرقتها من المزارعين، وتم تحريزها وتحرر محضر بها، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت قوة شرطة من إدارة البحث الجنائى، بقيادة العميد محمد سعد مدير الإدارة، والرائد أحمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الداخلة، من ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية، وبحوزتهم أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء، وتم تحريز المضبوطات، وتحررت بها المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق .

كما تلقى مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الداخلة، يفيد بضبط 4 هاربين من أحكام قضائية، بينهم مسجل خطر وبحوزتهم أقراص مخدرة، وتبين ضبط "ع .م " 44 سنة، مسجل شقى خطر فئة (ج) وهارب من حكم غيابى بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة هتك العرض وبحوزته 100 قرص مخدر، و4000 جنيه وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 1234 إدارى مركز الداخلة لسنة 2016.

كما تم ضبط "س .أ" 26 سنة، عاطل وهارب من حكم قضائى، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى، وتحرر بها المحضر رقم 1239 إدارى مركز الداخلة، كما تم ضبط "م .م" 28 سنة سائق و"س .ع " 35 سنة مزارع، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وتم تحريزها، وتحرر بها المحضر رقم 1232، والمحضر رقم 1233 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2016، وأحيلت إلى النيابة للتحقيق .