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هزاع بن زايد يكرم المعلمين الأكثر إلهاماً في الإمارات

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هزاع بن زايد يكرم المعلمين الأكثر إلهاماً في الإمارات هزاع بن زايد يكرم المعلمين الأكثر إلهاماً في الإمارات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نظمت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم اليوم الدورة الافتتاحية من منتدى "قدوة" للاحتفاء بالمعلم تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم كجزء من رؤيتهما المشتركة للنهوض بقطاع التعليم في ظل عالم سريع التغير.

حضر فعاليات المنتدى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجمع كبير من العاملين في قطاع التعليم في دولة الإمارات وخارجها.

وسلط المنتدى الضوء على تطور قطاع التعليم في العصر الرقمي .. كما كرم عددا من المعلمين المتميزين والذين كانت لهم إسهامات بارزة في رعاية وتأهيل جيل المستقبل من الطلبة والقادة في دولة الإمارات. 

واستقطب المنتدى عددا من الشخصيات الرائدة في مجال التعليم من مختلف أنحاء العالم .. وشملت قائمة المتحدثين معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم اللذين تحدثا عن أهمية التربية الأخلاقية ودورها في توجيه وإرشاد أجيال المستقبل. 

وكان من بين الحضور معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني وساني جران-لاسونين وزيرة التربية والتعليم الفنلندية.

وأشاد معالي حسين الحمادي بنجاح المنتدى في تسليط الضوء على الدور الفاعل للمعلمين حملة مشاعل التنوير ومساعيهم الثمينة في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم في دولة الإمارات بقيادة وتوجيه وزارة التربية والتعليم.

وقال معاليه " إن الكادر البشري من خريجي دولة الإمارات هم الركيزة الأهم لبناء المستقبل ورفعة الوطن والمجتمع ونحن نؤمن بأهمية المعلمين وحجم مسؤوليتهم فهم عنصر أساسي في هذه المعادلة لما يقومون به من تحفيز الطلاب وتشجيعهم لبلوغ آفاق ودروب جديدة من التطور والرقي." 

وأضاف معاليه " إن وزارة التربية والتعليم تعمل على تعزيز كادرها التعليمي واستقطاب المعلمين المدربين والمؤهلين للاستجابة لثقافة الابتكار واستخدامها لتوجيه طلابهم وهنا تتجلى أهمية الندوة ونجاحها في إدراك التميز في التعليم في دولة الإمارات وتحقيق التفاهم والمشاركة من المعلمين لتحقيق مهمة الوزارة ومساعيها الحثيثة لبلوغ الريادة في مدارسنا."

وتزامنا مع هذه الجلسات الحوارية حظي نحو 3500 معلم من مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي  بفرصة حضور معرض خاص تمكنوا خلاله من الاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب التدريس التي بدأت بالفعل في تغيير مشهد التعليم. 

وفي نهاية المنتدى قام سمو الشيخ هزاع بن زايد بتكريم عشرين معلما متميزا من الذين كانت لهم إسهامات بارزة في رعاية وتأهيل جيل المستقبل وهم ماجدة عبدالفتاح رضوان وعديلة محمد حسين منصور وفريدة عبد الرحيم أحمد الحوسني وتقوى محمد عبده الكعبي وريم سالم جبور وعائشة عبدالله سليمان الهنائي ونعيمة ناصر محمد العلوي وبهجة نعمان علي الهويدي وعزيزة مصطفى قطب وسحر محمد محمود ناصر ورويدة محمد مروة  ومنى عبيد خليفة السويدي  ومريم أحمد عاشور وليلى عبيد سالم مطوع اليماحي  وخالد عبدالله محمد عبدالجبار الأبلم وفاطمة يوسف علي يوسف  وفاطمة خلفان علي خلفان المطوع  وبدرية محمد عبدالله الحمادي  وإسماعيل حسين علي الحوسني  ونورة عبد الكريم الأحمد.

وتفقد سمو الشيخ هزاع بن زايد برفقة سمو الشيوخ وأصحاب المعالي معرض تقنيات التعليم الذي جرى تنظيمه بالشراكة مع رواد مجال تزويد حلول وخدمات التعلم للمؤسسات الأكاديمية  والحكومات والشركات  والذي سلط الضوء على الابتكار في قطاع التعليم حيث تعرف سموه على أقسام المعرض المتخصصة في إنترنت الأشياء والروبوتات والرجل الآلي "ناو" والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والواقع المعزز والترميز والبرمجة والفضاء.

وشارك في المعرض كل من وكالة الإمارات للفضاء ومصدر ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وشركة ستراتا للتصنيع  حيث استثمرت جميع هذه الجهات بشكل مكثف في تطوير عملية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتأهيل قادة المستقبل لقطاع الأعمال الذين سيساعدون في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وعقد المنتدى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلمين وهو مناسبة سنوية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1966 للاحتفاء بالإنجازات الهائلة للمعلمين الذين يمثلون مصدر إلهام للتقدم الإنساني.  
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