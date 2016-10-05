أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مؤمن زكريا : احترم وجهة نظر «كوبر».. وقرار استبعادي “فني”

Google+ Print
مؤمن زكريا : احترم وجهة نظر «كوبر».. وقرار استبعادي “فني” مؤمن زكريا : احترم وجهة نظر «كوبر».. وقرار استبعادي “فني”

مؤمن زكريا

أكد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لم يحادثه بشأن الإنضمام إلى قائمة الفراعنة، مشيرًا إلى أنه مستبعد من الناحية الفنية حسب ما تردد عند اختيار القائمة .

ويستعد الوطنى لمواجهة الكونغو 9 أكتوبر المقبل فى أولى مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأضاف مؤمن زكريافي تصريحات على  قناة «ON SPORT» ” أتمنى الوجود مع المنتخب الوطنى فى الفترة القادمة”، مشيرًا إلى أن أى لاعب يمر بفترة صيام تهديفى ووجهة نظر المدير الفنى تحترم”، و”أتمنى التوفيق لزملائي في المنتخب “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات