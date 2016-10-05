مؤمن زكريا : احترم وجهة نظر «كوبر».. وقرار استبعادي “فني”

أكد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لم يحادثه بشأن الإنضمام إلى قائمة الفراعنة، مشيرًا إلى أنه مستبعد من الناحية الفنية حسب ما تردد عند اختيار القائمة .

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة الكونغو 9 أكتوبر المقبل فى أولى مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأضاف مؤمن زكريافي تصريحات على قناة «ON SPORT» ” أتمنى الوجود مع المنتخب الوطنى فى الفترة القادمة”، مشيرًا إلى أن أى لاعب يمر بفترة صيام تهديفى ووجهة نظر المدير الفنى تحترم”، و”أتمنى التوفيق لزملائي في المنتخب “.