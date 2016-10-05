قنصل عام الصين بالإسكندرية: ندرك أهمية دور مصر في إفريقيا والعالم العربي

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية «تشو نانشان» أن بلاده تدرك منذ زمن بعيد أهمية الدور الذي تلعبه مصر فى أفريقيا والعالم العربي، لافتًا إلى حرص الصين خلال السنوات الست الماضية على تدعيم علاقتها مع الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء القنصل الصيني ومحافظ الإسكندرية رضا فرحات، اليوم “الأربعاء”، حيث تم بحث سبل تنمية وتوطيد العلاقات المصرية الصينية وتطوير اتفاقيات التآخي بين المدن الصينية والإسكندرية.

وأعرب نانشان عن فخره بالتاريخ العريق لمصر والصين، وقوة وعمق العلاقات بينهما، مؤكدًا أن علاقات الصداقة بين الجانبين توطدت عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية؛ متمنيًا أن تزدهر وتستمر أكثر؛ وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة.

وأشار فرحات إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتبادل العلاقات المصرية الصينية، وذلك من منطلق إدراكه بأن لدولة الصين باعا كبيرا في مجال التجارة والاستثمار ودورها السياسي الرائد؛ وخاصة بعد دعوتها لمصر في قمة العشرين وحفاوة الاستقبال.

ونوه المحافظ بأن هناك العديد من المجالات المشتركة بين البلدين؛ وخاصة في مجالي التعليم والتجارة، كما أن الشعب السكندري دائمًا يشعر بالألفة والمحبة تجاه الجالية الصينية فهي نشيطة ومنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ومحبة للعمل ومجدة، قائلا “إن واجبنا تجاههم هو تقديم كل العون والمساعدة لهم”.

ولفت فرحات إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدعيم لعلاقات التآخي بين الإسكندرية وشنجهاي وغيرها من المدن الصينية التي تربطها علاقات تآخي مع الإسكندرية، خاصة تلك المتعلقة بتدعيم الاتفاقيات التجارية.

أ ش أ