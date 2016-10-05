«الزراعة الأردنية»: ما تم تداوله إعلاميا بشأن المنتجات الزراعية المصرية غير دقيق

أكد الدكتور نمر حدادين، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية، عدم دقة ما تم تناوله إعلاميًا بشأن المنتجات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن جميع الفحوصات التي أجرتها الجهات المعنية الأردنية ممثلة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة لم تكتشف أي إصابات في الحاصلات الزراعية الواردة من مصر.

وقال حدادين – في مؤتمر صحفي عقده مع السفير طارق عادل سفير مصر بالأردن بمقر السفارة بعمان حسبما أفاد بيان للخارجية اليوم الأربعاء – إن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين تستوجب توضيح الحقيقة للمستهلك الأردنى والرأى العام، وذلك فى إطار الحرص على سلامة المستهلك وحتى لا يتم الامتناع عن شراء المنتجات المصرية فى السوق الأردنى.

وكان سفير مصر بالأردن قد قال إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم يصدر عنها أي قرارات بفرض حظر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية كما أشيع وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح السفير طارق عادل أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مبنية على أسس علمية، ولا تهدف إلا إلى إثارة ضجيج إعلامى وبلبلة للرأى العام والإضرار بالمصالح المصرية.

أ ش أ