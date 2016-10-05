وزير التموين: أشك فى صحة رقم احتياطى القمح المحلى المدون بسجلات الوزارة

استعرض اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، أزمة استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت، لافتًا إلى أن هناك من أصدر قرارًا بمنع دخول القمح وسافر للحج، قائلًا “ورأينا أن الأمر سيكون له مردود سلبى وكان هناك تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار وقت وجوده فى أمريكا حول هذا الأمر”.

وأضاف الشيخ خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أن القمح يتم استيراده بمواصفات مصرية موضوعة بناءً على مواصفات ومعايير عالمية، قائلًا “الدولة لا تفعل شىء مخالف ولن تستورد شىء يضر بصحة المواطن”، موضحًا أن القطاع العام يستورد 5 مليون طن والقطاع الخاص يستورد 6 مليون طن.

وحذر وزير التموين من نفاذ الاحتياطى الاستراتيجى من مخزون القمح فى حالة وقف الاستيراد، مشككًا فى رصيد مخزون القمح المحلى المدون بسجلات ودفاتر وزارة التموين، قائلًا “الاحتياطى المحلى أشك فى الرقم الموجود عندى، والاحتياطى من المستورد يتآكل وسيصل إلى صفر، مصر مكنش هيبقى فيها عيش والمتآمرين هيطلعولنا لسانهم”.

وأشار الشيخ إلى أن مصر كانت ستتعرض لمشكلات عديدة على خلفية وقف استيراد القمح، قائلًا “تم وصمنا بأننا ناقضى عهود، فقد تعاقدنا على 480 ألف طن بتلك المواصفات ثم نقدناها، وكان هناك مشاكل مع شركات نقل بحرى ودول قبل العيد بيوم، ومصر كانت ستدخل فى تحكيم دولى ودائمًا مصر تخسر قضايا التحكيم الدولى”.

وأوضح وزير التموين أن هذا الموقف دفع بعض الدول إلى مقاطعة الصادرات المصرية، قائلًا “وعدد من الدول العربية اتخذت نفس الموقف، وتم التوصل إلى حل دون موائمات كما ذكر الإعلام وبعض الصحف، على الإعلام أن يكون لصالح توعية المواطن وليس لتسميم الرأى العام”.