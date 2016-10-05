مرة أخرى : رئيس الفلبين يشتم باراك أوباما ...

سمر العشري

عاد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إلى مهاجمة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مخاطبا إياه بـ"يمكنك أن تذهب إلى الجحيم.

ويأتي الهجوم الجديد لدوتيرتي على أوباما، بسبب انتقادات واشنطن لحملة الحكومة الفلبينية الدامية ضد تجار ومهربي المخدرات.

وانتقد دوتيرتي الاتحاد الأوروبي، في خطاب ألقاه الثلاثاء، قائلا إن من الأفضل أن تختار تلك الدول التطهير بعد الموت، "فجهنم ممتلئة عن آخرها"، بحسب قوله.

وسبق لدوتيرتي أن وصف الرئيس الأميركي بابن العاهرة، لكنه اعتذر في وقت لاحق عما بدر منه.

وخلفت الحملة الرسمية ضد المخدرات في الفلبين أكثر من 3 آلاف قتيل بين تجار ومهربي المواد الممنوعة، وهو ما أثار مخاوف حقوقية في الغرب.

وفي رد على الانتقادات الأميركية، رد دوتيرتي بإبداء رغبته في تقليص الوجود العسكري الأميركي في بلاده، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads