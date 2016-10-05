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محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة إنبيكس اليابانية

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محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة إنبيكس اليابانية محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة إنبيكس اليابانية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ توشياكي كيتامورا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبيكس اليابانية العاملة في مجال تطوير حقول النفط ورئيس مجلس إدارة شركة جودكو النفطية اليابانية.

واطلع سموه من المسؤول الياباني على مجالات التعاون القائمة بين الشركات اليابانية والوطنية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في مجال الصناعات البترولية والغاز.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين دولة الإمارات واليابان وعلى أهمية توسيع قاعدة التعاون وتوفير كافة أشكال الدعم وتعزيز الأعمال التجارية المتبادلة بما يساهم في توثيق العلاقات الاقتصادية وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصلحة المشتركة.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للمسؤول الياباني.
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