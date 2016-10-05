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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس غدا معتدل الحرارة بوجه عام وحارا نسبيا نهارا على بعض المناطق الداخلية الى غائم جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة شرقا.. ويحتمل أن يتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط الأمطار والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع نشاط السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 14 - 30 كم/ساعة على اليابس بوجه عام، شمالية غربية / 20 - 32 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن اثنين الى اربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة 15:31 وأدنى جزر عند الساعة 09:01 صباحا. 

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    34      26              75       30 .
> دبي                        34      29              75       35 .
> الشارقة                   36      27              70       30.
> عجمان                    36      27              75       25.
> أم القيوين                37       27             75        20 .
> رأس الخيمة             37       26             70        25 .
> الفجيرة                   37       31             70       35.
> العين                     36       25              75       20 .
> ليوا                       36      24               70       25 .
> الرويس                  34      27               75       30 .
> السلع                    33       27               75       25.
> دلما                      34      27               65       25 .
> طنب الصغرى          34      26               75       35 .
> طنب الكبرى            34     26               75       35 .
> أبوموسى               34      26               75       35.

 

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