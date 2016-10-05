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صحيفة إسبانية : برشلونة يسعى لتجديد التعاقد مع «سواريز»

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صحيفة إسبانية : برشلونة يسعى لتجديد التعاقد مع «سواريز» صحيفة إسبانية : برشلونة يسعى لتجديد التعاقد مع «سواريز»

لويس سواريز

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة يسعى لتجديد عقد المهاجم الأورجوياني لويس سواريز خلال الأيام القادمة.

وذكرت الصحيفة – عبر موقعها الإلكتروني – أن سواريز اشترط لتجديد العقد ألا يتقاضى أقل من نيمار.

ويتقاضى هداف الليجا لويس سواريز 10 ملايين يورو سنويًا، وهو رقم أقل بكثير من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحصل على 21 مليون يورو والبرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يحصل على 16 مليون.

وبعد الأداء الرائع الذي يقدمه الأوروجواياني لويس سواريز مع برشلونة منذ ظهوره الأول في ملعب السنتياجو برنابيو، وتسجيله 94 هدفًا في أقل من عامين، يسعى الفريق الكتالوني لربطه لأطول فترة ممكنة.

جدير بالذكر أن الثلاثي لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا يعدون من أفضل خطوط الهجوم في التاريخ لذلك يسعي نادي برشلونة للحفاظ عليهم لعدد كبير من السنوات.

أ ش أ

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