أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مخرج «الكبريت الأحمر» : قبلت المشاركة بالمسلسل لثقتي في ياسر سليم

Google+ Print
المخرج سيف يوسف

المخرج سيف يوسف

يواصل المخرج سيف يوسف تصوير المشاهد المتبقية في مسلسل الكبريت الأحمر، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السعدني وداليا مصطفى وهاني عادل.

وأكد “يوسف” أنه أعجب بفكرة المسلسل عندما قرأها للمرة الأولى، وكانت المهمة صعبة وتحتاج تحديًا كبيرًا، حيث قال ” المسلسل يقدم فكرة جديدة وموضوع من الموضوعات التي أحب أن أشارك بها، وعندما تحدث لي المنتج ياسر سليم وأكد لي أن المسلسل أخذ موعدًا للعرض وأننا سنعمل في ضغط وقت، لم أتردد في أن أخوض التحدي وأكون عند ثقة هذا المنتج الذي أرى أنه يريد أن يقد الكثير للدراما المصرية ولديه رسالة هامة وجزء منها أن تنهض الدراما المصرية وتعود لمكانتها”.

وأضاف ” في الحقيقة منذ اللحظة الأولى لدخولي اللوكيشن وجدت تعاونًا من كل نجوم العمل وتحمل مسئولية ووعي بالتحدي الذي نخوضه جميعًا وضيق الوقت، ولذلك فكانت أجواء التصوير مريحة وبها كثير من الدقة والحرفية”.

وعن موعد انتهاء التصوير أكد “يوسف” أنه تبقى لهم 10 أيام سيتم تصويرها خلال الفترة القادمة بين مشاهد داخلية وأخرى خارجية في بعض المناطق الشعبية.

وكان المنتجان ياسر سليم وتامر مرسي قد تدخلا في رمضان الماضي لإنتاج عددًا من المسلسلات منها الطبال لأمير كرارة، أزمة نسب لزينة، سبع أرواح لخالد النبوي، القيصر ليوسف الشريف، وشهادة ميلاد لطارق لطفي.

يذكر أن مسلسل الكبريت الأحمر من إنتاج أحمد عبد العزيز وكل من المنتجين ياسر سليم وتامر مرسي، اللذين تدخلال لإنقاذ المسلسل بعد تعرضه لأزمة مالية أوقفته أكثر من مرة.

جانب من تصوير المسلسل

جانب من تصوير المسلسل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا