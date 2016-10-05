مخرج «الكبريت الأحمر» : قبلت المشاركة بالمسلسل لثقتي في ياسر سليم

يواصل المخرج سيف يوسف تصوير المشاهد المتبقية في مسلسل الكبريت الأحمر، الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السعدني وداليا مصطفى وهاني عادل.

وأكد “يوسف” أنه أعجب بفكرة المسلسل عندما قرأها للمرة الأولى، وكانت المهمة صعبة وتحتاج تحديًا كبيرًا، حيث قال ” المسلسل يقدم فكرة جديدة وموضوع من الموضوعات التي أحب أن أشارك بها، وعندما تحدث لي المنتج ياسر سليم وأكد لي أن المسلسل أخذ موعدًا للعرض وأننا سنعمل في ضغط وقت، لم أتردد في أن أخوض التحدي وأكون عند ثقة هذا المنتج الذي أرى أنه يريد أن يقد الكثير للدراما المصرية ولديه رسالة هامة وجزء منها أن تنهض الدراما المصرية وتعود لمكانتها”.

وأضاف ” في الحقيقة منذ اللحظة الأولى لدخولي اللوكيشن وجدت تعاونًا من كل نجوم العمل وتحمل مسئولية ووعي بالتحدي الذي نخوضه جميعًا وضيق الوقت، ولذلك فكانت أجواء التصوير مريحة وبها كثير من الدقة والحرفية”.

وعن موعد انتهاء التصوير أكد “يوسف” أنه تبقى لهم 10 أيام سيتم تصويرها خلال الفترة القادمة بين مشاهد داخلية وأخرى خارجية في بعض المناطق الشعبية.

وكان المنتجان ياسر سليم وتامر مرسي قد تدخلا في رمضان الماضي لإنتاج عددًا من المسلسلات منها الطبال لأمير كرارة، أزمة نسب لزينة، سبع أرواح لخالد النبوي، القيصر ليوسف الشريف، وشهادة ميلاد لطارق لطفي.

يذكر أن مسلسل الكبريت الأحمر من إنتاج أحمد عبد العزيز وكل من المنتجين ياسر سليم وتامر مرسي، اللذين تدخلال لإنقاذ المسلسل بعد تعرضه لأزمة مالية أوقفته أكثر من مرة.