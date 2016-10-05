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«بلتون القابضة» : تستحوذ على 60% من Auerbach Grayson لتداول الأوراق المالية ...

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«بلتون القابضة» : تستحوذ على 60% من Auerbach Grayson لتداول الأوراق المالية ... «بلتون القابضة» : تستحوذ على 60% من Auerbach Grayson لتداول الأوراق المالية ...

أعلنت، اليوم الثلاثاء، شركة بلتون المالية القابضة، بنك الاستثمار، الاستحواذ على حصة تبلغ 60% من شركةAuerbach Grayson & Company ، LLC، وهي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك.

وقال المهندس نجيب ساويرس ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، إن الاستحواذ على شركة Auerbach Grayson يعد أمر طبيعي لتوسيع أنشطة الشركة وهو كذلك الخطوة الأولى في استراتيجية الشركة لتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية والعمل مع شركة Auerbach Grayson لتوسيع نشاط بلتون وتقديم منتجاتها المالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إتاحة فرص التوسع في الأسواق الواعدة والناشئة».

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رئيس قسم الأخبار