أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السفارة المصرية بجنوب أفريقيا تتابع إجراءات نقل جثمان مواطن ضحية حادث سرقة

Google+ Print
السفارة المصرية بجنوب أفريقيا تتابع إجراءات نقل جثمان مواطن ضحية حادث سرقة السفارة المصرية بجنوب أفريقيا تتابع إجراءات نقل جثمان مواطن ضحية حادث سرقة

وزارة الخارجية المصرية – أرشيفية

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن السفارة المصرية في جنوب أفريقيا تلقت مساء أمس الثلاثاء، اتصالًا من أحد المواطنين المصريين، حيث أبلغ البعثة بتعرض أحد المواطنين المصريين أثناء ركوبه سيارة في منطقة نائية لحادث إطلاق نار وسرقة من قبل مجموعة من الأشخاص المسلحين، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقامت السفارة على الفور بتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها إلى الشخص المبلغ من أجل نقل الجثمان إلى أرض الوطن، خاصة المستندات المطلوبة ومن ضمنها تقرير من المستشفى والشرطة يفيد بأن الجريمة جنائية وليست طبيعية وشهادة الوفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السفارة قامت بالاتصال بالمواطن مقدم البلاغ صباح اليوم الأربعاء، للتأكيد على أهمية إحضار كافة المستندات المطلوبة لشحن الجثمان في أسرع وقت، حيث قام بإرسال المستندات المطلوبة، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان على طائرة للطيران التي تغادر جنوب أفريقيا مساء اليوم وتصل القاهرة صباح الغد.

وأكد أبوزيد أن تحرك السفارة ردًا على الواقعة شمل أيضًا مخاطبة وزارة الخارجية الجنوب أفريقية لإحاطتها بالجريمة، وطلب نقل تفاصيل الحادث إلى الجهات الأمنية في البلاد لاتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على أسبابها، ومعاقبة مرتكبي الجريمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر