السفارة المصرية بجنوب أفريقيا تتابع إجراءات نقل جثمان مواطن ضحية حادث سرقة

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن السفارة المصرية في جنوب أفريقيا تلقت مساء أمس الثلاثاء، اتصالًا من أحد المواطنين المصريين، حيث أبلغ البعثة بتعرض أحد المواطنين المصريين أثناء ركوبه سيارة في منطقة نائية لحادث إطلاق نار وسرقة من قبل مجموعة من الأشخاص المسلحين، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقامت السفارة على الفور بتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها إلى الشخص المبلغ من أجل نقل الجثمان إلى أرض الوطن، خاصة المستندات المطلوبة ومن ضمنها تقرير من المستشفى والشرطة يفيد بأن الجريمة جنائية وليست طبيعية وشهادة الوفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السفارة قامت بالاتصال بالمواطن مقدم البلاغ صباح اليوم الأربعاء، للتأكيد على أهمية إحضار كافة المستندات المطلوبة لشحن الجثمان في أسرع وقت، حيث قام بإرسال المستندات المطلوبة، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان على طائرة مصر للطيران التي تغادر جنوب أفريقيا مساء اليوم وتصل القاهرة صباح الغد.

وأكد أبوزيد أن تحرك السفارة ردًا على الواقعة شمل أيضًا مخاطبة وزارة الخارجية الجنوب أفريقية لإحاطتها بالجريمة، وطلب نقل تفاصيل الحادث إلى الجهات الأمنية في البلاد لاتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على أسبابها، ومعاقبة مرتكبي الجريمة.