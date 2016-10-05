صحيفة «ميرور» البريطانية : وليد سليمان يمكن مقارنته بـ«ميسي»

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية تقريرًا عن 19 لاعبًا حول العالم يمكن مقارنتهم بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

وضمت القائمة اسم نجم النادي الأهلي وليد سليمان مع لاعبين آخرين أبرزهم ماريو جوتزه نجم منتخب ألمانيا وفريق بروسيا دورتموند.

وجاء التقرير بمناسبة مشاركة اللاعب الإيفواري كاراموكو ديمبيلي مع فريق تحت 20 سنة بنادي سيلتيك الإسكتلندي بالرغم من أنه لا يتعدى الثالثة عشرة من عمره، مما جعل بعض يطلق عليه اسم “ميسي الجديد”.

وأشار التقرير إلى موهبة وليد سليمان ومهاراته العالية بالإضافة لاستخدامه قدمه اليسرى وسرعته التي تضاهي سرعة “ميسي” وتعد من أهم مميزاته.

وأعرب وليد سليمان عن سعادته بهذا الاختيار، معتبرًا أن تشبيهه بواحد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي أمر يزيده إصرارًا

> على مواصلة القتال في التدريبات والمباريات للحفاظ على مستواه.

وأكد سليمان أنه شخصيًا من عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنه يحب متابعة فريق برشلونة حتى يستمتع بأداء ميسي على الرغم من أنه كان يميل في فترة سابقة لفريق ريال مدريد عندما كان يضمه بين صفوفه زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو.

وأضاف سليمان أنه يتمنى بالتأكيد أن يلعب مع ميسي في فريق واحد، متمنيًا بطريقة مازحة أنه لو لعب مع ميسي في فريق واحد سيفرض نفسه حتى يلعب أساسيًا على حساب الأرجنتيني.

أ ش أ