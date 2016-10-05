وزير الخارجية الفرنسي يزور موسكو وواشنطن لبحث الوضع في حلب

أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية جان مارك آيرولت سيتوجه الخميس إلى موسكو والجمعة إلى واشنطن، لبحث الأزمة السورية والدفع بمشروع قرار حول وقف لإطلاق النار في حلب تسعى باريس إلى اقراره هذا الأسبوع في الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن «هذه الجولة تندرج في إطار جهود فرنسا لضمان تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يمهد لوقف لإطلاق النار في حلب وإيصال المساعدة الإنسانية إلى من يحتاجون إليها من سكان”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن آيرولت سيزور موسكو الخميس للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف.

أ ش أ