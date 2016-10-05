كيري : ينتقد روسيا "لقرارها الطائش" في سوريا ...

سمر العشري

انتقد وزير الخارجية الأميركي جون كيريل ، روسيا "لقرارها الطائش غير المسؤول" حسب وصفه بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إن جهود إنهاء الحرب في سوريا يجب أن تستمر، رغم القرار الأميركي بتعليق المحادثات مع موسكو.

وأضاف في كلمة ببروكسل، نقلتها رويترز "أود أن أوضح أننا لن نتخلى عن الشعب السوري، ولن نتخلى عن السعي وراء السلام ... سنستمر في البحث عن وقف دائم للاقتتال في أنحاء البلاد - وهذا يتضمن وقف طلعات الطائرات القتالية السورية والروسية في مناطق معينة".

يذكر أن الولايات المتحدة علقت المحادثات مع روسيا، الاثنين، فيما يتعلق بتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، متهمة موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها، بموجب اتفاق لوقف القتال، وضمان وصول المساعدات للمناطق المحاصرة.

شبكةعيونالإخبارية

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