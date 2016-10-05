ألمانيا : إيقاف التحقيق مع "الساخر" من أردوغان ...

سمر العشري

قال ممثلو ادعاء ألمان الثلاثاء، إنهم أوقفوا تحقيقا مع فنان فكاهي ألماني متهم بإهانة زعيم أجنبي، بعدما ألقى قصيدة بذيئة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التلفزيون الوطني.

وألقى الفنان الفكاهي يان بومرمان القصيدة في عرض ساخر في مارس أشار فيها إلى انخراط أردوغان في ممارسات جسدية ومشاهدته صورا إباحية ، مما دفع أردوغان إلى رفع شكوى أمام الادعاء الألماني بأنه تعرض للإهانة.

وكانت الحكومة الألمانية أعطت مسؤولي الادعاء الضوء الأخضر لمتابعة القضية ضد بومرمان في خطوة أثارت انتقادات شديدة ضد ميركل. لكن ممثلي الادعاء قالوا اليوم إنهم لم يجدوا دليلا كافيا لدعم توجيه التهم.

وتسببت القصيدة في أزمة دبلوماسية بين البلدين، إلا أن ألمانيا دافعت عن الفنان بومرمان استنادا إلى احترام حرية الرأي والتعبير بما ينص عليه دستور البلاد.

شبكةعيونالإخبارية

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