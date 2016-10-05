أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ألمانيا : إيقاف التحقيق مع "الساخر" من أردوغان ...

Google+ Print
ألمانيا : إيقاف التحقيق مع "الساخر" من أردوغان ... ألمانيا : إيقاف التحقيق مع "الساخر" من أردوغان ...

قال ممثلو ادعاء ألمان الثلاثاء، إنهم أوقفوا تحقيقا مع فنان فكاهي ألماني متهم بإهانة زعيم أجنبي، بعدما ألقى قصيدة بذيئة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التلفزيون الوطني.
وألقى الفنان الفكاهي يان بومرمان القصيدة في عرض ساخر في مارس أشار فيها إلى انخراط أردوغان في ممارسات جسدية ومشاهدته صورا إباحية ، مما دفع أردوغان إلى رفع شكوى أمام الادعاء الألماني بأنه تعرض للإهانة.

وكانت الألمانية أعطت مسؤولي الادعاء الضوء الأخضر لمتابعة القضية ضد بومرمان في خطوة أثارت انتقادات شديدة ضد ميركل. لكن ممثلي الادعاء قالوا اليوم إنهم لم يجدوا دليلا كافيا لدعم توجيه التهم.

وتسببت القصيدة في أزمة دبلوماسية بين البلدين، إلا أن ألمانيا دافعت عن الفنان بومرمان استنادا إلى احترام حرية الرأي والتعبير بما ينص عليه دستور البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل