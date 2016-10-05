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وزير الدفاع: حرب أكتوبر مصدر فخر وعزة لمصر وقواتها المسلحة

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وزير الدفاع: حرب أكتوبر مصدر فخر وعزة لمصر وقواتها المسلحة وزير الدفاع: حرب أكتوبر مصدر فخر وعزة لمصر وقواتها المسلحة

وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن يوم السادس من أكتوبر يوم فخر لمصر وقواتها المسلحة، ويجسد عزة وقواتها المسلحة.

ووجه وزير الدفاع، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ43 لانتصارات أكتوبر والمقام بالإسماعيلية، تحية إعزاز وإجلال لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما وجه تحية في يو م النصر لشعب مصر البطل الذي ضرب المثل بالوقوف في وجه التحديات

وأضاف: “نعاهد أبناء سيناء أن تظل القوات المسلحة حامية لهم، وأن شهداء القوات المسلحة وقفوا في وجه الإرهاب رووا بدمائهم الطاهرة رمالها”، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على دحر الارهاب، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة يتصدون لقوى التطرف والشر، كما أننا لن نمكن أحدًا من أن يهدد الوطن، وستواصل القوات المسلحة تصديها لكل القوى المعادية لمصر وشعبها.

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