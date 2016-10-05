بالصور.. جابر نصار يعلن دعمه لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعرب الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، عن دعمه غير المحدود وحماسته الكبيرة لمهرجان القاهرة السنيمائي الدولي، في خطوة مهمة تضاف لتشجيعه غير المحدود لطلاب الجامعة على حضور ومشاهدة أفلام الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، التي تقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، وذلك في الاجتماع الذي عقد بينه وبين الدكتورة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، والناقد السينمائي طارق الشناوي عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان.

واقترح “نصار” أن يمتد نشاط المهرجان مع جامعة القاهرة طوال العام من خلال توفير قاعة محاضرات وتجهيزها بأحدث معدات العرض السينمائي، وأن يتم اختيار مجموعة من الأفلام لعرضها داخل الجامعة، وعقد ندوات بعد العروض، بحضور أبطال وصناع تلك الأعمال الفنية بالإضافة إلى النقاد، لقراءة الأفلام ومناقشتها في أجواء تكرس حرية الرأي، وتشجع على تبادل وجهات النظر المختلفة.