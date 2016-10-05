أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. جابر نصار يعلن دعمه لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

Google+ Print
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أعرب الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، عن دعمه غير المحدود وحماسته الكبيرة لمهرجان القاهرة السنيمائي الدولي، في خطوة مهمة تضاف لتشجيعه غير المحدود لطلاب الجامعة على حضور ومشاهدة أفلام الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، التي تقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، وذلك في الاجتماع الذي عقد بينه وبين الدكتورة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، والناقد السينمائي طارق الشناوي عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان.

واقترح “نصار” أن يمتد نشاط المهرجان مع جامعة القاهرة طوال العام من خلال توفير قاعة محاضرات وتجهيزها بأحدث معدات العرض السينمائي، وأن يتم اختيار مجموعة من الأفلام لعرضها داخل الجامعة، وعقد ندوات بعد العروض، بحضور أبطال وصناع تلك الأعمال الفنية بالإضافة إلى النقاد، لقراءة الأفلام ومناقشتها في أجواء تكرس حرية الرأي، وتشجع على تبادل وجهات النظر المختلفة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا