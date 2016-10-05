جامعة أسيوط تكرم رواد العمل الطبى والمتبرعين لتطوير معهد جنوب مصر للأورام

كرمت جامعة أسيوط عدداً من رواد ورموز العمل الطبى، من الأساتذة والأكاديميين من قيادات معهد جنوب مصر للأورام ورؤساء المعامل والأقسام، وعددا من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، والمتبرعين من أهل الخير ممن ساهموا فى مد يد العون فى دعم خطة التطوير بالمعهد، وما حققه من إنجازات خلال الآونة الأخيرة .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السنوى الثامن للمعهد، الذى انطلق تحت عنوان "الجودة فى علاج الأورام"، بحضور الدكتور أحمد جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشرقاوى عميد المعهد، والدكتورة سحر عبد الجيد مستشار محافظ أسيوط لشئون المرأة، واللواء عبد الباسط دنقل مساعد أول وزير الداخلية بقطاع شمال الصعيد، ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ومن الرموز الأكاديمية والمجتمعية والشخصيات العامة والتنفيذية وممثلين عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والشباب .

وأكد الدكتور مصطفى الشرقاوى، عميد المعهد، أن التكريم شمل كلاً من: الدكتورة سحر عبد الباقى مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد، والدكتورة رانيا بكرى مدير مركز نقل الدم ومشتقاته لحصول المعمل على الاعتماد الدولى للمعامل الطبية ISO1518 , والدكتورة أسماء زهران مدير معمل الكيمياء لحصوله أيضاً على الاعتماد الدولى , والدكتور دعاء وديع مكسيموس لحصوله على جائزة النشر المتميز لعام 2015 , وكلاً من الدكتور جمال بدر والدكتور محمد يحيى عن جائزة أفضل بحث بعد الدكتوراه .

كما شكل التكريم أيضاً أقسام المعهد المختلفة ممثلة فى رؤسائها وهم: الدكتور أشرف زيدان قسم طب الأورام , الدكتور خالد فارس قسم التخدير والإنعاش وعلاج الألم، والدكتور وديع مكسيموس قسم جراحة الأورام ،والدكتور اعتماد حلمى ياسين قسم باثولوجيا الأورام , وكذلك الدكتور حسن إبراهيم قسم الأشعة العلاجية والطب النووى، والدكتورة أمانى محمد على قسم الأطفال , والدكتور عمرو فاروق قسم الأشعة التشخيصية، إلى جانب الدكتورة سامية شومان قسم بيولوجيا الأورام، والدكتورة نيللى حسن قسم الإحصاء الطبى ووبائيات السرطان .

ومن النقابات المهنية، تم تكريم عبد العظيم عرفات عضو النقابة العامة لمحامين مصر , وكذلك هاشم العداسى وعبد الرحيم وطنى عن منظمات المجتمع المدنى والشباب وممثلين عن جمعية الكشافة البحرية بأسيوط، أما من الشخصيات الداعمة والمتبرعين من أهل الخير فقد تم تكريم الحاج صلاح أبو دنقل , إلى جانب تكريم الطفل محمد أحمد جابر كأصغر متبرع لصالح معهد جنوب مصر للأورام .

ومن القائمين بالعمل من الجامعة تم تكريم : الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل رئيس مركز ضمان الجودة بالجامعة , , والدكتورة فاطمة أبو بكر نائب رئيس مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم , وكذلك الدكتورة هبة سعد الدين المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب، وغادة طلعت إبراهيم عضو جمعية خلاص النفوس، ولطفى على محمد أمين عام كلية العلوم سابقاً، وذلك لدعمهم لوحدة ضمان الجودة بالمعهد للحصول على الاعتماد .