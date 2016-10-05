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ثغرة أمنية قد تعرض مضخات "الأنسولين" للاختراق ...

  • هو وهى
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ثغرة أمنية قد تعرض مضخات "الأنسولين" للاختراق ... ثغرة أمنية قد تعرض مضخات "الأنسولين" للاختراق ...

أبلغت شركة جونسون أند جونسون مرضى السكري، أنها اكتشفت ثغرة أمنية في إحدى مضخاتها للأنسولين يمكن أن يستغلها المتسللون الإلكترونيون لضخ جرعات زائدة من الأنسولين للمرضى، برغم أنها وصفت خطر حدوث ذلك بأنه ضئيل جدا.
ويقول خبراء الأجهزة الطبية إنهم يعتقدون أن هذه أول مرة تصدرفيها شركة تحذيرا مثل هذا لمرضاها بشأن ثغرة أمنية إلكترونية، وهي قضية ساخنة في الصناعة في أعقاب اكتشاف ثغرات محتملة الشهر الماضي في أجهزة لتنظيم ضربات القلب.

وقال مسؤولون تنفيذيون في جونسون أند جونسون لرويترز إنه لم تصلهم أي تقارير عن محاولات اختراق للجهاز. لكن الشركة تحذر عملاءها برغم ذلك وتقدم لهم المشورة بشأن كيفية حل هذه المشكلة.

وقالت الشركة في رسائل أرسلت أمس الاثنين إلى أطباء ونحو 114 ألف مريض يستخدمون الجهاز في الولايات المتحدة وكندا "احتمال التسلل إلى نظام وان تاتش بينج منخفض للغاية... سيتطلب خبرة تقنية ومعدات معقدة ودرجة من القرب من الجهاز لأن نظام وان تاتش بينغ ليس متصلا بالإنترنت أو أي خارجية".

ومضخات الأنسولين هي أجهزة طبية يعلقها المرضى على أجسادهم لحقن الأنسولين عن طريق القسطرة.

وأطلقت أجهزة وان تاتش بينغ عام 2008 وتأتي مع جهاز للتحكم عن بعد يمكن أن يستخدمه المرضى لإصدار أمر للمضخة لكي تحقن جرعة الأنسولين حتى لا يضطروا للتعامل مع الجهاز نفسه الذي عادة ما يرتدونه تحت ملابسهم الأمر الذي يجعل من الصعب الوصول إليه.

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رئيس قسم الأخبار

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