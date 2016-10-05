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كوبر يحاضر الفراعنة بـ«الفيديو» استعدادًا لمواجهة الكونغو

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كوبر يحاضر الفراعنة بـ«الفيديو» استعدادًا لمواجهة الكونغو كوبر يحاضر الفراعنة بـ«الفيديو» استعدادًا لمواجهة الكونغو

هيكتور كوبر

قام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول، بمحاضرة اللاعبين ومشاهدة مباريات لمنتخب الكونغو الذي سيواجه الفراعنة يوم الأحد المقبل في الرابعة والنصف عصرًا، في الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن يسافر منتخب إلى الكونغو يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرًا على متن طائرة خاصة.

وقام كوبر ومعاونوه وتحديدًا محمود فايز المدرب ومحلل الأداء، بالكشف عن نقاط القوة والضعف لمنتخب الكونغو، وتم تقسيم أداء الفريق المنافس وتوضيحه للاعبين سواء المدافعين أو الوسط أو خط الهجوم.

أ ش أ

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