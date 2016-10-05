كوبر يحاضر الفراعنة بـ«الفيديو» استعدادًا لمواجهة الكونغو

قام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول، بمحاضرة اللاعبين بالفيديو ومشاهدة مباريات لمنتخب الكونغو الذي سيواجه الفراعنة يوم الأحد المقبل في الرابعة والنصف عصرًا، في الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى الكونغو يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرًا على متن طائرة خاصة.

وقام كوبر ومعاونوه وتحديدًا محمود فايز المدرب ومحلل الأداء، بالكشف عن نقاط القوة والضعف لمنتخب الكونغو، وتم تقسيم أداء الفريق المنافس وتوضيحه للاعبين سواء المدافعين أو الوسط أو خط الهجوم.

أ ش أ