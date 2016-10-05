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السيسي يدعو حضور حفل أكتوبر للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

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السيسي يدعو حضور حفل أكتوبر للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء السيسي يدعو حضور حفل أكتوبر للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

الرئيس خلال كلمته

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته في احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ43 لانتصارات أكتوبر المجيدة والمقامة في الإسماعيلية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الذي جادوا بأرواحهم من أجل استعادة جزءً هامًا من تراب الوطن من أيدي العدو الإسرائيلي.

وطلب السيسي، من الحضور وعلى رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير، أن يقفوا دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته، لافتا إلى أن حرب اكتوبر المجيدة تذكرنا أن الأوطان تعيش بتضحيات شعوبها، وستظل مصر عزيزة قوية وشعبها الكريم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الأربعاء، عرضا عسكريا ضخما وتفتيشا للحرب على الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحضر العرض الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس البرلمان علي عبد العال، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسئولين والإعلاميين والشخصيات العامة.

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