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دروس حرب أكتوبر لمواجهة الإرهاب في «نهار جديد»

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دروس حرب أكتوبر لمواجهة الإرهاب في «نهار جديد» دروس حرب أكتوبر لمواجهة الإرهاب في «نهار جديد»

الإعلامية أسماء مصطفى

حذرت الإعلامية أسماء مصطفى من الإهمال في تعليم الأطفال القيم المرتبطة بالهوية الوطنية ومعاني الانتماء لمصر، لافتةً إلى أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد؛ درس في المعنى الحقيقي لجيل الانتماء، مضيفة «عشان تلحقوا تعلموا ولادكم ده بدل ما يبقوا متطرفين».

أضافت «أسماء» خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «نهار جديد» المذاع عبر فضائية النهار، أننا لا بد أن نستمر في الاستفادة من دروس حرب أكتوبر، لأنه أصبح يتم التغرير بالشباب الآن «وبيتلعب بأفكارهم» ، لافتةً إلى أنها تعتبر هؤلاء الشباب “ضحايا للمجتمع ولنقص التعليم والتربية في المنزل والمدرسة، وكذلك لنقص الدراما الجيدة التي تُقدم لهم.

شددت مذيعة النهار على ضرورة تربية الأطفال على حب الوطن، قائلةً «أوصيكم ونفسي بحسن تربية أولادنا لأنهم مستقبل البلد ..مهما كنت تعبان وقرفان من الأحوال»، لأن ذاكرة الطفل قوية وسيظل متذكر ما قيل بأن «وحشة والحياة صعبة»، مضيفةً “إنتم متخيلين الطفل ده لما يكبر دماغه وأفكاره هتكون عامله إزاي؟؟”.

في نفس السياق، أشارت إلى أن خلق روح الانتماء في الأجيال القادمة؛ يمنع الجماعات المتطرفة من استغلالهم، مشيرة إلى ما حدث لـ”مهند إيهاب” الذي توفاه الله منذ يومين، حيث ترحمت عليه ثم أوضحت أن الإخوان “تاجروا بيه” حيث أقنعوه وهو لم يكمل الـ18 عامًا من عمره، بأفكارهم المتطرفة حتى وصل لفكر “الدواعش” وحوّلوه لإرهابي يشجع على الموت والقتل.

واختتمت “أسماء” حديثها مُطالبةً بضرورة عودة التربية الوطنية للمدارس “ومحدش يقول انها مش مهمة”، وكذلك إعادة الاحتفال بأعياد الطفولة ليست ملك نظام بعينه، بل ملك مصر وشعبها.

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