السيسي: أطلقنا عددًا من المشروعات القومية رغم الظروف التي يمر بها الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف القوات المسلحة السبب في انتصارات أكتوبر.

ووجه الرئيس التحية خلال كلمته لرجال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فداء الوطن، بجانب رجال الشرطة.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى حرب أكتوبر المجيدة أنه تم إطلاق عددًا من المشروعات القومية ونسعى لتنمية موارد الدولة رغم الظروف التي يمر بها الوطن.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصرى بالذكرى الـ43 لنصر حرب اكتوبر وكذلك لكل الشعوب العربية، التي وقفت مع مصر خلال الحرب.