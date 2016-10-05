الشرطة الإيطالية تعتقل أحد زعماء المافيا الهاربين

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، زعيم المافيا أنطونيو بيلي، الهارب من العدالة في مكان غير معلوم منذ 2011، والذي كان ضمن قائمة تضم أكثر 100 مجرم مطلوب في العالم، حيث كان يختبئ في بلدة بوفالينو بمقاطعة ريدجو كالابريا.

وعثرت الشرطة الإيطالية على “بيلي” مختبئًا في قبو تحت الأرض كان متصلًا بمنزله عبر مدخل يقع بين حجرة نومه ودورة المياه، لذا احتاجت الشرطة لساعات عديدة من أجل تحديد موقعه، بحسب ما أفادت وسائل الاعلام المحلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان زعيم المافيا، 54 عامًا، قد هرب في 2011 من مستشفى ببلدة في كالابريا وهو يعد من أكثر المجرمين المطلوبين في إيطاليا وعلى مستوى العالم.

ويعتبر بيلي، المعروف بـ”فانكيلي” أو “ماما” زعيم مافيا كالابريا، ومن بين التهم المنسوبة له، المسؤولية عما تسمى بمذبحة “ديوسبورغ” التي وقعت في بلدة سان لوكا بكالابريا في عام 2007 والتي لقي خلالها 6 أشخاص مصرعهم.

وينبغي على بيلي إكمال عقوبة السجن لمدة 20 عامًا.