السيسى والبشير يشهدان عرضا لهبوط قوات المظلات بأعلام الدول المشاركة بنصر 73

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانبه الرئيس السودانى عمر البشير، عرضاً لقفز عناصر من قوات المظلات من خلال تشكيلات بأعلام الدول العربية التى شاركت فى حرب أكتوبر، وهم: "الأردن والإمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت والمغرب وتونس وسوريا وفلسطين وليبيا".

واستعرض عناصر المظلات، خلال الاحتفال بالذكرى الـ43 لنصر أكتوبر، مهارة القفز بـ"البراشوت" ومهارات التدخلات الجوية للوصول إلى ساحة العرض، كما تم تشكيل أعلام ثنائية بين مصر والسودان للتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين.