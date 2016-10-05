السيسى والبشير يستعرضان بعض أسلحة ومعدات الجيش الثانى الميدانى

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، بعض الأسلحة والمعدات التى عرضها الجيش الثانى الميدانى فى إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ43 لنصر أكتوبر المجيد.

وشهد الرئيسان، عرضاً لقفز عناصر من قوات المظلات من خلال تشكيلات بأعلام الدول العربية التى شاركت فى حرب أكتوبر، وهى: "الأردن والإمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت والمغرب وتونس وسوريا وفلسطين وليبيا".

واستعرض عناصر المظلات، خلال الاحتفال، مهارة القفز بـ"البراشوت" ومهارات التدخلات الجوية للوصول إلى ساحة العرض، كما تم تشكيل أعلام ثنائية بين مصر والسودان للتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين.