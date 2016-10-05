أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى والبشير يستعرضان بعض أسلحة ومعدات الجيش الثانى الميدانى

Google+ Print
السيسى والبشير يستعرضان بعض أسلحة ومعدات الجيش الثانى الميدانى السيسى والبشير يستعرضان بعض أسلحة ومعدات الجيش الثانى الميدانى

>كتب سمير حسنى - عامر مصطفى

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، بعض الأسلحة والمعدات التى عرضها الجيش الثانى الميدانى فى إطار احتفالات بالذكرى الـ43 لنصر أكتوبر المجيد.

 

وشهد الرئيسان، عرضاً لقفز عناصر من قوات المظلات من خلال تشكيلات بأعلام الدول العربية التى شاركت فى حرب أكتوبر، وهى: "الأردن والإمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت والمغرب وتونس وسوريا وفلسطين وليبيا".

 

واستعرض عناصر المظلات، خلال الاحتفال، مهارة القفز بـ"البراشوت" ومهارات التدخلات الجوية للوصول إلى ساحة العرض، كما تم تشكيل أعلام ثنائية بين مصر والسودان للتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر