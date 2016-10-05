خبراء دوليون: مصر تمتلك كفاءات متميزة فى مجال العلاقات العامة‎

أكد خبراء دوليون أن مصر لديها كفاءات متميزة وناجحة في العلاقات العامة، مشيرين إلى أنه آن الأون للاهتمام والنهوض بهذا المجال لما له من قدرة كبيرة على تغيير الصورة الذهنية للبلاد إلى الإيجابية، الأمر الذى ينعكس على كافة مناحي الحياة ومختلف القطاعات وعلى رأسها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين تلك الصورة تستطيع الدول جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادتها بشكل ملحوظ، وكذلك جذب السياحة من مختلف الأجناس والدول لما يشعروه من أمن وأمان في تلك الدول.

و شدد الخبراء الدوليون على أهمية انعقاد المؤتمرات التي يجتمع بها ممثلي كافة أطراف منظومة العلاقات العامة، معربين عن إعجابهم الشديد بالمؤتمر الدولي الأول للعلاقات العامة والإعلام الذى عقد بالقاهرة الأربعاء الماضي تحت عنوان ” Narrative PR Summit” بتنظيم من شركة CC Plus الرائدة والمتخصصة في هذا المجال.

وأكدت لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة «CC Plus» والمنظمة لقمة «Narrative»، أنه يجرى حاليًا إصدار التوصيات الخاصة بالقمة لتوثيقها وعرضها على الجهات المختصة حتى يكون للقمة وأحداثها وأراء المشاركين فيها مرجعاً وقت الحاجة لها، ولتكون بداية حقيقية للنهوض بقطاع العلاقات العامة والاعلام في مصر.

ونوهت كامل، إلى أن النجاح الذى حققته قمة «Narrative» وما جمعته من خبراء دوليون إنما هو دليل قاطع على أن “مصر تستطيع” تحقيق نجاحات مبهرة تلفت أنظار العالم الخارجي في أي مجال إذا ما توفرت المقومات الأساسية لهذا النجاح.

وتابعت «نحن فى مصر لدينا كافة المقومات والكفاءات المتميزة فى مختلف القطاعات لنحقق النجاحات المرجوة، فالمصرييون حققوا الإنجازات والمعجزات على مر التاريخ، فلماذا لا نحققه فى هذا المجال الهام والحيوي».

وكانت شركة «CC Plus» قد نظمت رحلات سياحية داخل القاهرة للخبراء الأجانب ضيوف القمة، حيث أعربوا عن سعادتهم وإعجابهم الشديد بمصر وبالحدث الذى يعد الأول والأكبر في مجال العلاقات العامة، بالإضافة إلى كفاءة تنظيم الحدث الذى تم على أعلى مستويات الجودة واحترام محتوى ومضمون الجلسات والاختيار الموفق للمتحدثين كلًا في مجاله.

كما وجه الخبراء الدوليين الضيوف الأجانب خطابات شكر للمياء كامل – المدير التنفيذى للشركة، حيث قال جيسون ماكينزى – رئيس معهد شارتر العالمى للعلاقات العامة «CIPR» فى خطابه «مصر بلد جميلة وأنا على أتم إستعداد للعودة مرة أخرى لتقديم التعاون والمساعدة في أي موضوع آخر، وأعدكم بزيارة أخرى لمصر ستكون على فترة زمنية أطول».

كما عبر جيسون في تغريده له على تويتر عن سعادته بزيارته لمصر التي تعد مقصدًا سياحيًا، كما سجل رضاه التام لحضوره ومشاركته في المنتدى الدولي الأول للعلاقات العامة.

أما باتريشيا بيرجستريسر مستشار الشئون العامة والدبلوماسية، مكتب الخارجية الأمريكية فقد عبرت في خطابها عن شكرها وتقديرها لفكرة المؤتمر الذى يعد حدثاً مميزاً في هذا القطاع وسجلت إعجابها الشديد بالمستوى الراقي الذى تم تنظيم القمه به، وتشجيعها لمثل هذه المؤتمرات التي تعمل بدورها على التوعية بدور وأهمية العلاقات العامة.

وقامت باتريشيا بكتابة مقال تم نشره على موقع linked in للحديث عن تجربتها الناجحة فى المشاركة بقمة Narrative تؤكد فيه: “أن مصر تفتح الآن حواراً مع العالم من خلال المتخصصين الذين سيكون لهم أكبر أثر فى تغيير الصورة الذهنية عن مصر ومدى تأثير العلاقات العامة كمجال هام وحيوى في هذا الأمر.

كما تضمن مقالها التأكيد على نجاح القائمين على تنظيم المؤتمر فى إستقدام خبراء محليين ودوليين ممثلي أكبر الجهات والمنظمات التى لها صلة بمجال العلاقات العامة، كما أكدت فى مقالها على جمال مصر وجاذبيتها وأمنها والأمان التى أستشعرت به خلال فترة تواجدها بمصر.

كما أبدت استعدادها فى التعاون التام لتقديم أفكار جديدة للمشاركة فى إعداد قمة Narrative خلال السنوات القادمة.

وكتب كريستيان عيد- نائب رئيس التسويق لشركة Careem الشرق الأوسط خطابًا، وجه فيه الشكر إلى شركةCC Plus لتنظيمها لمثل هذا الحدث الذى يعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على أهمية دور العلاقات العامة فى تغيير الصورة الذهنية لأى بلد والعمل على تلاحم كافة الجهات المعنية لتحقيق الإستقرار للمواطن المحلى ومن ثم العمل على جذب الإستثمارات والنهوض بالاقتصاد.