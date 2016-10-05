أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قائد الجيش الثاني: مصرون على تطهير سيناء من الإرهاب

Google+ Print
قائد الجيش الثاني: مصرون على تطهير سيناء من الإرهاب قائد الجيش الثاني: مصرون على تطهير سيناء من الإرهاب

اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي قائد الجيش الثاني

أكد اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي قائد الجيش الثاني، أن الجيش المصري سيحافظ على راية الوطن عالية خفاقة مهما بلغت الصعوبات، لافتا إلى أن ما تمر به منطقتنا من متغيرات يفرض علينا أن تكون استعدادتنا عالية.

وأوضح قائد الجيش الثاني – خلال كلمة له في احتفالات بنصر أكتوبر في وادي الملاك بالاسماعيلية مساء اليوم الأربعاء ـ  والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح ونظيره السوداني عمر البشير- أن أبطال حرب أكتوبر أصبحوا رموزًا تتحاكي بها الاجيال، مضيفًا أننا وصلنا لمستوى من الكفاءة يؤهلنا لتنفيذ كل المهام على أكمل وجه.

وذكر الرئيس السيسي أن السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية في مجال التسليح، وأننا مصرون على تطهير سيناء من الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»