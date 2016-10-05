قائد الجيش الثاني: مصرون على تطهير سيناء من الإرهاب

أكد اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي قائد الجيش الثاني، أن الجيش المصري سيحافظ على راية الوطن عالية خفاقة مهما بلغت الصعوبات، لافتا إلى أن ما تمر به منطقتنا من متغيرات يفرض علينا أن تكون استعدادتنا عالية.

وأوضح قائد الجيش الثاني – خلال كلمة له في احتفالات مصر بنصر أكتوبر في وادي الملاك بالاسماعيلية مساء اليوم الأربعاء ـ والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير- أن أبطال حرب أكتوبر أصبحوا رموزًا تتحاكي بها الاجيال، مضيفًا أننا وصلنا لمستوى من الكفاءة يؤهلنا لتنفيذ كل المهام على أكمل وجه.

وذكر الرئيس السيسي أن السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية في مجال التسليح، وأننا مصرون على تطهير سيناء من الإرهاب.