إطلاق خدمة الدفع عبر السيلفي في 12 بلدًا أوروبيًا

أعلنت مجموعة “ماستركارد”، إطلاق وسيلة دفع عبر التعرف على الوجه في 12 بلدًا أوروبيًا قبل توفير هذه الخدمة على الصعيد العالمي سنة 2017.

وسبق للمجموعة أن كشفت عن وسيلة الدفع هذه في فبراير خلال فعاليات المنتدى الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة، وهي قد جربتها في هولندا والولايات المتحدة وكندا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويمكن لصاحب بطاقة “ماستركارد” أن يؤكد الدفع بواسطة هاتفه المحمول “من خلال استخدام كاشف البصمات الرقمية في هاتفه الذكي أو تكنولوجيا التعرف على الوجوه من خلال الصور الملتقطة ذاتيا «سيلفي»”، وفق ما جاء في البيان الصادر عن المجموعة.

وستخزن البيانات البيومترية في الهاتف، بحسب “ماستركارد”.

وستتوافر الخدمة بداية في بريطانيا والدنمارك وهولندا والنمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وفنلندا وألمانيا والمجر والنروج وأسبانيا والسويد.

ومن المرتقب أن تبلغ المدفوعات عبر الهواتف المحمولة 1.3 مليار دولار في العالم سنة 2017 ومن المتوقع إجراء حوالى 195 مليار عملية تحويل بواسطة الأجهزة المحمولة بحلول 2019، بحسب دراسة صادرة عن “جونيبر ريسيرتش”.