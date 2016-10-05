النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها داخل مطبخ منزلها بأبو النمرس

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، بتشريح ودفن جثة ربة منزل تم العثور عليها داخل مطبخ منزلها بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة الى موقع العثور على الجثة، داخل منزلها بمنطقة أبو النمرس لمعاينة الجثة، وتبين من خلال المعاينة أن الضحية سيدة فى الخمسينيات من عمرها، ويبدوا عليها آثار اختناق، قد تكون ناتجة من تسرب غاز، فأمرت النيابة بتشريحها لبيان سبب الوفاة، كما استدعت ابنة ربة المنزل ومحررة البلاغ، لسماع أقوالهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً من فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً، أفادت فيه بعثورها على جثة والدتها داخل مطبخ المنزل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وحرر محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.