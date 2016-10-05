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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو بانجو وأسلحة نارية وبيضاء فى حملة بأسوان

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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو بانجو وأسلحة نارية وبيضاء فى حملة بأسوان سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو بانجو وأسلحة نارية وبيضاء فى حملة بأسوان

>أسوان - صلاح المسن

تمكن رجال المباحث بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 عاطلين بحيازتهم 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأسلحة نارية، وذلك خلال حملة أمنية بمدينة أسوان ومدينة دراو، وتم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة المختصة.

 

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم "عبد العظيم . م" 34 سنة عاطل، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام.

 

 

كما تم ضبط المتهم "شعبان . ع" 43 سنة عاطل، مسجل خطر فئه أ فرض سيطرة، السابق ضبطه واتهامه فى 16 قضية متنوعة وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مللى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام، والمتهم "على . ا" 21 سنة عاطل، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 500 جرام و سلاح أبيض سكين.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحاضر 2349 إدارى دراو و3014 إداري قسم ثان و5474 إدارى قسم أول، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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