طريقة جديدة لتوصيل الإنترنت إلى المناطق النائية ...

سمر العشري

يجري موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مفاوضات مع عدد من الدول للقيام بتجارب استخدام الطائرات بدون طيار (درونز) لتوفير خدمات الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية من العالم.

وذكرت فيسبوك أنها قد تبدأ توفير هذه الخدمة عام 2018، لكنها لم تحدد موعدا قاطعا لذلك.

وكانت شركة "ألفابت إنك" المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل قد أجرت في وقت سابق من العام الحالي أول اختبارات لمشروع "لون" الذي يستهدف توفير خدمة الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية باستخدام بالون طائر، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتقوم شركة "وان ويب ليمتد" بإنشاء برج ضخم لاتصالات الأقمار الصناعية بهدف توفير خدمة الاتصال السريع بالإنترنت عبر الفضاء.

يذكر أن هناك العديد من الشركات التي تستهدف توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي للمناطق النائية التي لا يمكن ربطها بشبكات الاتصالات الأرضية.

ويواجه العديد من هذه المشروعات عقبات كبيرة منها حاجة البالون والطائرات بدون طيار إلى موافقة الحكومات الوطنية لكي تعمل في مجالها الجوي، كما أن سلطات رقابية أخرى يجب أن توافق على استخدام هذه المشروعات لترددات الراديو لبث إشارة الإنترنت إلى الأرض .

شبكةعيونالإخبارية

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