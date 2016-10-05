خلال أقل من ساعة.. مباحث القاهرة تضبط مسلحين سرقا سيدة إنجليزية بالمعادى

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة غموض سرقة سيدة إنجليزية بالمعادى، وذلك بعد تعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، من قبل مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية، قاما بسرقة كافة متعلقاتها الشخصية بحقيبة يدها وفرا هاربين، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة المعادى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالى، يفيد تعرض سيدة تحمل الجنسية الإنجليزية للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين وفرا هاربين باستخدام دراجة بخارية، على الفور انتقل النقيب أحمد بهجت معاون مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته قوة أمنية إلى مكان الحادث، لجمع المعلومات وأوصاف المتهمين من الأهالى.

ومن خلال الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين بميدان ثكنات المعادى، وبفحصهما تبين أن الدراجة البخارية التى كانت بحوزتهما مسروقة، كما تم ضبط كافة المسروقات الخاصة بالسيدة الإنجليزية، بالإضافة إلى ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة "أسلحة بيضاء"، وبعرض المتهمين على المجنى عليها تعرفت عليهما واتهمتهما بسرقتها تحت تهديد السلاح، كما تعرفت على المسروقات.

وبعرض المتهمين على اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما اعترفا بارتكاب عدة وقائع أخرى بنفس الطريقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.