مجلس الوزراء الكويتي: نتابع بقلق رفض الكونجرس لفيتو أوباما على قانون «جاستا»

أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الأربعاء أن المجلس تابع باهتمام وقلق بالغين رفض الكونجرس الأمريكي لـ«فيتو» الرئيس باراك أوباما على قانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا» لكونه مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي أرست قواعد العلاقة بين دولة القوانين القائمة على مبدأ المساواة والحصانة السيادية للدولة.

وقال الوزير الكويتي – في تصريحات له اليوم – إن المجلس أكد أن سن القوانين التي تخل بتلك المبادىء التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي من شأنها التأثير على كل دول العالم بما فيها أمريكا كما أنها ستؤثر سلبا على الجهود والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب..معربا عن تمنيات المجلس بإعادة النظر في هذا القانون لتجنب التبعات الخطيرة له.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي ألغى مؤخرا فيتو الرئيس أوباما حول قانون «جاستا» الذي يخول ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية مقاضاة دول أجنبية.

أ ش أ