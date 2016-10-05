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ضبط راكب حاول تهريب 41 محمولًا و250 شاحنًا من دبي

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ضبط راكب حاول تهريب 41 محمولًا و250 شاحنًا من دبي ضبط راكب حاول تهريب 41 محمولًا و250 شاحنًا من دبي

المضبوطات بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري حاول تهريب 41 محمولًا و250 شاحنًا وسماعة من دبي، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه لتضليل رجال الجمارك، وبيع المضبوطات داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات المتبعة على ركاب الرحلة القادمة من دبي، اشتبه حسين هيكل مدير الصالة الخضراء في الراكب، وبتفتيش حقائبه أمام مأمور اللجنة طاهر خفاجي وأحمد سيد مأمور الضبط، عثر بداخلها علي 41 محمولًا و250 شاحنًا وسماعة.

وأمر سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر تهريب للراكب، وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك.

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