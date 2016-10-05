أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة

Google+ Print
إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة

>البحيرة ناصر جودة - جمال أبو الفضل

أسفرت حملة ازالة التعديات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء السيد عيسى عن ازالة عدد 46 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرى "كوم دفشو ـ ق ابو قير ـ كوم البركة ـ سيدى غازى ـ زهرة ـ كوم اشو ـ الامراء" على إجمالى مساحة 10 آلاف متر.

كما أسفرت حملة ازالة التعديات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينه ايتاى البارود برئاسة إبراهيم صالح وبالتنسيق مع الزراعة والشرطة عن إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 20 قيراط و22 سهم بناحية جمعية ربع شنديد للإصلاح الزراعى عبارة عن اسوار طولية وعرضية وحجرات بالطوب الأبيض والسقف.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة لردع المخالفين وللحفاظ على الرقعة الزراعية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365