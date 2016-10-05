إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة

أسفرت حملة ازالة التعديات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء السيد عيسى عن ازالة عدد 46 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرى "كوم دفشو ـ ق ابو قير ـ كوم البركة ـ سيدى غازى ـ زهرة ـ كوم اشو ـ الامراء" على إجمالى مساحة 10 آلاف متر.

كما أسفرت حملة ازالة التعديات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينه ايتاى البارود برئاسة إبراهيم صالح وبالتنسيق مع الزراعة والشرطة عن إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 20 قيراط و22 سهم بناحية جمعية ربع شنديد للإصلاح الزراعى عبارة عن اسوار طولية وعرضية وحجرات بالطوب الأبيض والسقف.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة لردع المخالفين وللحفاظ على الرقعة الزراعية.