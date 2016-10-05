معتز عبد الفتاح : البلد تستنزف في معارك جانبية ...

سمر العشري

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كمية الشائعات والجمل المقتطعة من سياقها تؤدي إلى رعب كبير ويثير القلق والتوتر بين المواطنين، حيث اقتطاع الجملة من سياقها يجعل الجميع يظن سوءًا في المسؤولين، وفي النهاية تصبح مصر هي «الخسرانة».

وأضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «إحنا عاملين زي القطار، فيه عربه تجر هذا القطار، وهما اللي شغالين في السياسة وتكتب في الصحف وتألف الكتب التي نقرأها أو نُدرسها، وهم رموز مصر، بل قوة مصر»، مشيرًا إلى أن اقتطاع تصريحاتهم يضر كثيرًا .

وأشار«عبدالفتاح»، إلى أنه نادرًا ما يصدق ما يُنشر على مواقع السوشيال ميديا ، وكذلك لا يصدق ما يُنشر في الصحف إلا من خلال صحفيين قليلين،

وتابع: "البلد بتستنزف في معارك جانبي".

شبكةعيونالإخبارية

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