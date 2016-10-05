"الأمم المتحدة" تدين مخططات استيطانية بالضفة ...

سمر العشري

ادان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الثلاثاء، الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة وتشييد منطقة صناعية في الضفة الغربية.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، إن بان قلق بالأخص من "أن يجعل إنشاء مستوطنة جديدة قرب شيلو احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للنمو ومتقاربة أبعد".

وقالت منظمة السلام الآن التي تراقب المستوطنات السبت إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطط بناء 98 وحدة سكنية فضلا عن إنشاء منطقة صناعية غرب رام الله.

وأضاف حق "الأمين العام يحث إسرائيل على التوقف وإلغاء هذه القرارات التي ستؤتي بنتائج عكسية في مصالح السلام واتفاق دولة عادل ونهائي".

ويريد الفلسطينيون أن تقام دولتهم الجديدة في الضفة الغربية على أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads