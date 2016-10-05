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أسماء مصطفى عن الإخوان في ذكرى أكتوبر: «تاريخهم طول عمره أسود‎»

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أسماء مصطفى عن الإخوان في ذكرى أكتوبر: «تاريخهم طول عمره أسود‎» أسماء مصطفى عن الإخوان في ذكرى أكتوبر: «تاريخهم طول عمره أسود‎»

علّقت الإعلامية أسماء مصطفى، على مرور الذكرى الـ43 لحرب أكتوبر المجيدة، مشيدة بدور أبطال وشهداء الأوفياء، لافتةً إلى أن الجميع تكاتف، ليواجه هذه الفترة العصيبة، ويتخطوها ليحققوا الانتصار العظيم.

تابعت “أسماء” تعليقها في حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج “نهار جديد” عبر فضائية النهار، موضحةً أن الشعب واجه كل الصعاب التي كانت موجودة في تلك الفترة، وتحمل نقص السلع التموينية، وبدأ يواجه الظروف الاقتصادية الصعبة بالتقشف وبمساعدة الجيش والوقوف بجانبه، لدرجة أن من لم يجد أموالاً يتبرع بها لدعم الجيش في الحرب، “كان بيتبرع بدمه في المستشفيات ومحدش كان بيقول للناس تبرعوا..كل الناس كانت بتعمل ده من نفسهم” على حد قولها.

أضافت مذيعة النهار أن الشعب خلال فترة الحرب “شد الحزام على وسطه” وتحمل أزمات الدولة وتخطاها، ولم يشتكي أبداً، إلا جماعة واحدة “جماعة الإخوان الإرهابية” تاريخهم طول عمره إسود، في أي أزمة تلاقيهم غيروا جلدهم وطلعوا بوش جديد”، مشيرةً إلى أن هذه الجماعة “مشكوك” في هويتها، بينما نحن هويتنا كانت ومازالت مصرية، مهما حاول الغرب تغيير ذلك.

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