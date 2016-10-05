أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
«السحنة دي غريبة».. 10 فنانين سخروا من صورهم -
انفصال وكريسماس.. مواقف أثارت الجدل حول «روبي» -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي والبشير يشهدان احتفالات انتصارات أكتوبر بالإسماعيلية

Google+ Print
السيسي والبشير يشهدان احتفالات انتصارات أكتوبر بالإسماعيلية السيسي والبشير يشهدان احتفالات انتصارات أكتوبر بالإسماعيلية

الرئيسان عبد الفتاح وعمر البشير

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، اليوم الأربعاء، احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ43 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمنطقة الملاك بمحافظة الإسماعيلية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السودانى عمر البشير، إلى الإسماعيلية منذ قليل؛ لحضور احتفالات بالذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتضمن العرض الأسلحة المشاركة في حرب أكتوبر مرورا بأحدث الأنواع التي دخلت الخدمة حديثا، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 43 عاما علي نصر أكتوبر.

يحضر العرض الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسئولين والإعلاميين والشخصيات العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»