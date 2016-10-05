السيسي والبشير يشهدان احتفالات انتصارات أكتوبر بالإسماعيلية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، اليوم الأربعاء، احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ43 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمنطقة الملاك بمحافظة الإسماعيلية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السودانى عمر البشير، إلى الإسماعيلية منذ قليل؛ لحضور احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتضمن العرض الأسلحة المشاركة في حرب أكتوبر مرورا بأحدث الأنواع التي دخلت الخدمة حديثا، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 43 عاما علي نصر أكتوبر.

يحضر العرض الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسئولين والإعلاميين والشخصيات العامة.