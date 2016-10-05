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سارة سمير : تعلن مقاطعة بطولة أفريقيا " وزارة التعليم تخلت عنى ولم تف بوعدها " ...

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سارة سمير : تعلن مقاطعة بطولة أفريقيا " وزارة التعليم تخلت عنى ولم تف بوعدها " ... سارة سمير : تعلن مقاطعة بطولة أفريقيا " وزارة التعليم تخلت عنى ولم تف بوعدها " ...

استنكرت البطلة سارة سمير، الحاصلة على برونزية الأولمبياد فى ريو دى جانيرو بالبرازيل، موقف مسئولى وزارة التربية والتعليم، بعد تخليهم عن الوعود التى قدموها لها لحل أزمة امتحانات الثانوية العامة، بسب بمشاركتها فى الأولمبياد، مؤكدة أن الوزارة لم تتصل بها، ولم تحدد حلًا لإجراء الامتحانات.

وأعلنت سمير، فى تصريحات تلفزيونية، أنها ستتفرغ لدروسها وستنقطع عن بطولات رفع الأثقال، وأولها بطولة إفريقيا لحن تخرجها من الثانوية العامة، مضيفة: "مش بتمرن لأنى مش فاضية، وباخد دروس استعداداً للعام الدراسى الجديد، المسئولين تخلوا عنى بعد وعودهم بالوقوف بجانبى".

وشددت بطلة أولمبياد ريو 2016، على أنها ستهتم بالدراسة، وتركت التمرينات، قائلًا: "مش عايزة حد يطلب منى ميدالية فى الأولمبياد، لأنه مفيش حد وقف جنبى".

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رئيس قسم الأخبار